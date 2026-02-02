中学受験シーズンの真っただ中に再び拡大しているインフルエンザ。保護者の間には不安が広がっています。「イット！」が取材した東京・北区の「いとう王子神谷内科外科クリニック」にも連日、多くの人が受診に訪れています。東京都によると、1月19日から25日に定点医療機関から報告があったインフルエンザの平均患者数は13.83人。一度警報が解除されたあと、同じシーズン内に再び注意報基準の10人を超えるのは17年ぶりという異例の