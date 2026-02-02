東京消防庁によりますと、午後4時20分ごろ、東京・中央区のJR京葉線の八丁堀駅の地下2階で警報機が鳴り、ポンプ車などが出動する騒ぎがありました。エスカレーターの一部が焼けたということですが、けが人はいないということです。JR東日本によりますと、京葉線は現在も東京−新木場駅間の上下線で運転を見合わせていますが、午後6時50分ごろに運転を再開させる見込みだということです。