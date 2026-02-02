犬が急にピタッと止まる心理 1.気になるニオイや音に全集中している 犬が人間よりもはるかに優れた嗅覚と聴覚を持っていることはご存じかと思います。 飼い主には感じることのできないニオイや音を感知し、その正体を探るため、嗅覚や聴覚に全集中するため、急にピタッと止まることがあります。 これから訪れるかもしれない危険を感知していることもあります。周囲をよく観察しましょう。 2.不安や緊張や恐怖を感じて警戒し