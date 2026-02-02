エティハド航空は、アブダビ〜カルガリー線を11月3日に開設する。火・木・金・日曜の週4往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間はアブダビ発が14時間35分、カルガリー発が13時間55分。中東とカナダ西部を結ぶ、初の路線となる。カルガリーはアルバータ州とカナディアンロッキーへの玄関口であることから、ビジネスやレジャーでの利用を想定している。長距離路線網を拡大し、世界展開を加速させる。■ダイ