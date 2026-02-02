全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、9位だった『ヌードルハウスランドリー』を紹介します。クラフトビール×アジアンフード抜群に合うんです多種多様な人々が行き交う東京駅で、アジアンな雑多さも感じながら、旅人気分で楽しめる“ストリート酒場”がこちら。アジアの街角を思わせるユニーク＆刺激的な料