ユヴェントスがアトレティコ・マドリードに所属するノルウェー代表FWアレクサンダー・セルロートに関心を寄せているようだ。2月1日、『スカイスポーツ』や『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』など複数のイタリアメディアが伝えている。セルビア代表FWドゥシャン・ヴラホヴィッチが負傷離脱していることもあり、今冬の移籍市場でストライカーの補強を目指しているユヴェントス。しかし、関心を寄せていたクリスタル・パレス所属の