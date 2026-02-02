断続的に降り続く雪で車のスタックや事故が起き、全面通行止めとなっていた新庄市と酒田市を結ぶ国道４７号は、先ほど除雪作業が終わり、午後５時に通行止めが解除されました。 【写真を見る】【速報】国道47号の通行止め解除大雪による車のスタックで通行止めだった道路が通行可能に（山形） 現場では渋滞が発生したほか、一時通行止め区間が新庄市升形から庄内町清川に拡大され、除雪作業が行われるなどしていました。 山形