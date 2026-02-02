日本代表を率いる森保一監督が2日、約2週間のヨーロッパ視察を終え、帰国した。今回の視察ではドイツ、オランダを中心にイングランド、スコットランド、フランス、チェコにも足を運んだ森保監督。「ワールドカップの戦力となりうる選手の試合が見れて、非常に有意義な視察になりましたし、また対戦国の選手も見れて、いい準備となる視察ができたと思います」と総括。「チームの中で非常に存在感がある、または存在感を増してい