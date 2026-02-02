トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督が、マンチェスター・シティ戦を振り返った。2月1日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第24節が1日に行われ、トッテナム・ホットスパーはマンチェスター・シティと対戦した。2点ビハインドで前半を終える苦しい展開となるも、後半開始早々の53分にドミニク・ソランケがネットを揺らして1点差に。70分にはコナー・ギャラガー