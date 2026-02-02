北海道日高町のバーで女性の遺体が見つかった事件で、殺人などの疑いで逮捕・送検された男が、スマートフォンの発信と着信の履歴を削除していたことがわかりました。日高町の松倉俊彦容疑者は２０２５年１２月３１日ごろ、町内の看護師・工藤日菜野さんの自宅で工藤さんの首を圧迫して殺害し、自らが経営するバー店内の壁の中に遺棄した疑いがもたれています。捜査関係者への取材で、松倉容疑者が自分のスマ&#12