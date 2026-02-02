昨春の来日時には様々な待遇を受けたロハス(C)Getty Images遠き島国で得たインスピレーションは、名手の心に今も響いている。現地時間1月31日、ドジャースのミゲル・ロハスは、米ロサンゼルスのラジオ局『AM 570 LA Sports』の番組「Petros and Money Show」の公開収録にゲスト出演。多岐にわたるテーマを語り合う中で、昨春の開幕シリーズで来訪した日本に対する想いを再び告白した。【動画】9回一死から起死回生！ロハスの同