「難関突破」の願いを込めて大きさ、通常の100倍以上、タテ1ｍ30?、幅1ｍ80?の巨大絵馬。歌舞伎十八番「勧進帳」の舞台、石川・安宅関が境内にある、小松市の安宅住吉神社に。安宅住吉の大神のお助けで、一行が難関の安宅関を突破した物語に由来して難関突破のご利益があるとされる。巨大絵馬は近くの小松空港・日本空港カウンター前に、毎年、受験シーズンにあわせて設置される。2日、日本航空のスタッフが安宅住吉神社に運び入れ