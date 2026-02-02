3日（火）は、東シナ海の高気圧が東寄りに移動し本州付近に張り出すため、日本付近の冬型は西から次第に緩む見込みです。このため、九州や山陽、四国では朝のうちは雲が広がりますが、日中は青空が広がるでしょう。山陰や近畿は午前中は雲が広がり、所によりにわか雪やにわか雨がありますが、午後は晴れ間が広がる見込みです。北陸や北日本は雲が広がり、午前中を中心に雪が降るでしょう。東日本の太平洋側は明け方頃までは所によ