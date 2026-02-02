無印良品を展開する良品計画は、春の香りのケア用品4種、ルームフレグランス用品4種を、2月4日から、全国の無印良品の店舗およびネットストアにおいて、数量限定で順次発売する。良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供している。フレグランス用品においては、心と身体を健やかに