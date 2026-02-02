「スリクソン TRI−STAR」（左から：ホワイト、プレミアムパッションイエロー、ロイヤルグリーン）住友ゴムグループのダンロップスポーツマーケティングは、ワンランク上のスコアを目指すゴルファーにおすすめのゴルフボール、NEW「スリクソン TRI−STAR」を3月6日から販売する。NEW「スリクソン TRI−STAR」には、同社フラッグシップボールである「スリクソン Z−STARシリーズ」の技術を「TRI−STAR」にも踏襲し各パーツに採用し