モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権」は2日、安定板が外れた状況で3日目の開催が行われた。最後の最後にドラマが待っていた。12R2号艇の井上遥妃（22＝徳島）が2コース捲りでG1初1着。2マークも豪快な全速ターンで勝利を確実なモノとした。「本当にホッとしています。やっとレースができました。乗り心地が来ましたね。いいターンができたと思います」人気沸騰中ということが納得できる満面の笑み