Jリーグ百年構想リーグの開幕イベントが2日に行われ、初代チェアマンの川淵三郎氏が登壇。日本サッカーの歴史や発展を語るなかで、PK戦に対し私見を述べる一幕がありました。川淵氏は、6日から始まる同リーグ戦で、引き分けと延長戦を無くし、PK戦決着を採用したことについて意見を求められると「いいんじゃないの。だって日本PK下手だもん」と笑みを浮かべながら辛口コメントを繰り出しました。さらに「本当に下手だもん。だから