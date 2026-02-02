２月１日、神戸。『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』がGLION ARENA KOBEで開催された。SVリーグ男子のトッププレーヤーだけを揃えた大会だ。TEAM TAITOとTEAM KENTOに分かれて行なわれた試合で、郄橋藍（サントリーサンバーズ大阪）は、１セット目のスタートからコートに入った。きれいな形のレシーブでボールを受ける。それは繰り返し研ぎ澄ませてきた技術の結晶だ。いつものような勝負を