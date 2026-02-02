シカゴ・ブルズで初のNBA公式戦に出場した河村勇輝 photo by Getty Images後編：河村勇輝、NBA２年目の挑戦河村勇輝は現地時間１月31日、マイアミでのヒート戦にシカゴ・ブルズの控え選手として出場し、2025-26シーズンのNBAデビューを果たした。この日、約11分をプレーし、６得点、2アシスト、2スティールで勝利に貢献。その実力をあらためて披露し、期待を膨らませたブルズファンは少なくなかっただろう。ただ今後、NBAでど