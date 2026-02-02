衆院選で主要政党はそろって「消費税減税」を掲げている。それで本当に物価高は収まるのか。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「消費税を下げるだけでは効果は小さい。物価高の主因はコメ価格の高騰なのに、政治もマスコミも争点にしないのは大問題だ」という――。写真＝時事通信フォト第51回衆院選が公示され、第一声を上げる高市早苗首相（自民党総裁・中央）。左は日本維新の会の吉村洋文代表、右は藤田文武共