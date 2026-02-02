カインズは1月24日から、猫の日を記念した祭典「カインズ にゃん祭り2026」を全国の店舗とオンラインショップで開始した。期間は2月23日まで。カインズ にゃん祭り2026期間中は、限定デザインの「にゃん祭りBOX」に入った13.5Lの紙砂(3,180円)、798円のサークル型爪とぎや598円のクッションなど、猫と飼い主が一緒に楽しく過ごせるおすすめグッズを多数取りそろえる。もっと濃いブルーに変わる紙砂13.5Lにゃん祭りBOXフェイシャル