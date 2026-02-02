BTSのVが銀座駅構内をジャックする。株式会社パラダイスセガサミーが展開するアートテインメントリゾート「パラダイスシティ」は、公式アンバサダーを務めるBTSのVを起用した駅構内広告を、2月2日から2月8日までの期間、東京・銀座駅構内にて展開する。【写真】BTS・V、真夜中デートのお相手は？パラダイスシティは、3000点以上のアート作品が点在する空間をはじめ、エンタテインメント、ウェルネスなど「静」と「動」の多層的な体