コロワイドグループの株式会社アトムは、2月2日(月)から、「カルビ大将」と「がんこ亭」の計25店舗を、国産牛を含む焼肉「食べ放題コース」を提供する店にリニューアルした。「食べ放題コース」は3種類で、最安価格の「国産牛コース」は、税込2,178円で提供。カルビ･ハラミ･モモといった国産牛の焼肉メニューやサイドメニュー、子ども向けメニュー、ソフトクリームバーなど、50品以上が100分間食べ放題となる。2025年11月に実施し