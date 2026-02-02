兵庫県弁護士会は2月2日、同会所属の弁護士が道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕されたことを受け、「極めて遺憾」とする会長談話を発表した。現在、事実確認を進めているとしている。報道によると、弁護士の男性（43）は2月1日、酒気帯び運転の疑いで兵庫県警南但馬署に現行犯逮捕された。読売新聞によると、男性は同日、弁護士として留置中の容疑者に接見するため同署を訪問した。サンテレビによると、署員が酒の匂いが