脳波測定器の購入をめぐるウソの投資話で現金をだまし取ったとして、名古屋の会社社長らが再逮捕されました。再逮捕されたのは、守山区のコンサルティング会社「ラティーナ」の代表取締役・菱川博行容疑者(61)と、大阪市のレンタル業・戸田洋輔容疑者(41)です。2人は3年前、「脳波測定器を購入して預けてもらえれば、レンタル事業として運用し、毎月配当の一部を渡す」などとウソを言い、豊川市の女性(75)から現金560