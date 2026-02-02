リニア工事を巡る大井川の水資源の補償に関して、1月、静岡県とJR東海が確認文書を結んだことについて、静岡市の難波市長は「当時のJR東海の対応の不十分さにより時間がかかった」と指摘しました。1月に結ばれた確認文書では、リニア工事で大井川流域の水利用に影響が出た場合、JR東海が回復措置を行うことや、対応困難な場合は費用負担の補償を行うことなどが定められています。2月2日の定例会見で、この評価について問われた静岡