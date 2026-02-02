１月２９日、柳州市柳江区の定期市場でサトウキビを販売する女性。（柳州＝新華社記者／王婧嫱）【新華社柳州2月2日】春節（旧正月、今年は2月17日）を前に、中国広西チワン族自治区柳州市柳江区の定期市場が活気を帯びている。野菜や日用品が集まる場は、消費に活力をもたらしている。柳州市柳江区の定期市場で日用品を選ぶ客。（１月１３日撮影、柳州＝新華社記者／黄孝邦）柳州市柳江区の定期市場で時計を修理し