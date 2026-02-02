「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２日、ＴｉｋＴｏｋを更新。１月３０日に東京ドームで行われたレディー・ガガのワールドツアー東京公演最終日の模様を視聴者に届けた。西村氏はドーム前に立ち、「今日はレディー・ガガ、ワールドツアー東京公演最終日に来ております」と報告。「１枚ですね、１１万８１４５円。なんとも細かいんですが、ＶＩＰゴール