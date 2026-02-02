「四国地区選手権競走・Ｇ１」（２日、鳴門）井上遥妃（２２）＝徳島・１３１期・Ａ１＝が、２号艇の１２Ｒで見事に１着。Ｇ１初出場で初の１着を飾った。レースはコンマ０９の好スタートから１Ｍでまくって先頭へ。２Ｍで内を伸びた松尾に対して、全速ターンで突き放した。「本当にホッとした。やっとレースできた感じです。今日が一番良くて乗り心地がきた。いいターンができたと思う。まだ上積みできると感じています。今