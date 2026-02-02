女優の矢田亜希子（47）が1日放送のテレビ朝日系「華丸丼と大吉麺」（日曜後1・55）に出演し、若手時代に周囲の見る目の変化に驚いた経験を明かした。「白い巨塔」（フジテレビ系、2003〜04年放送）で演じた東教授の一人娘・佐枝子役の印象が強く、番組MCの「博多華丸・大吉」博多華丸は「お嬢さん役が多かったから、そのイメージ大変だったんじゃないですか？」と質問。矢田は「そうなんですよ」とうなずきつつも「でもその