「四国地区選手権競走・Ｇ１」（２日、鳴門）西丸侑太朗（２１）＝香川・１３０期・Ａ１＝が、軽快な動きを見せている。２Ｒは、３コースからシャープにまくり差して快走。日またぎでの連勝となった。６号艇の８Ｒは５着だったが、ここまでは上々の内容で、３日目を終えて得点率７・２０で５位タイにつけている。今節タッグを組む３１号機は優出５回、優勝１回の実績を残してきた。伸びの良さを中心に手応えを感じており、十