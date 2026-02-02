３６年ぶりの真冬の決戦となった衆院選（８日投開票）。選挙運動期間中で唯一の日曜となった１日、秋田県内小選挙区の候補は厳寒の外を避けて屋内で演説会を開いたり、選挙カーで住宅地を重点的に回ったりするなどし、懸命に支持を集めていた。１区秋田１区のある候補は、生まれ育った秋田市郊外の山間部などで選挙カーを走らせた。「寒い中で支持者を待たせたくない」と集落をきめ細かく巡って遊説することにし、「帰ってきま