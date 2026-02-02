日本の会社員には利用できる手厚い社会保障制度が多いものの、その活用には必ず自発的な手続きが必要です。制度を知らない、あるいは手続きをしないままでは、せっかくの「会社員のアドバンテージ」を逃してしまいます。本記事は、松本千賀子氏の著書『会社員が知らないともらいそびれる4,000万円の話』（ロギカ書房）より、なぜ将来に数千万円もの差がついてしまうのかを解説します。社会保障制度は“知識”がないと活用できない