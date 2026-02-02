県は2日、小千谷市と魚沼市に「災害救助法」を適用すると発表しました。1月21日からの大雪により、放置すれば住宅が倒壊するおそれがあり、多くの人の生命や身体に危害を受ける可能性があるとして継続的に救助を必要としていることから適用することになったとしています。県、そして魚沼市と小千谷市では2日午後、災害対策本部が設置されています。気象台の観測では2日午後4時現在、魚沼市で積雪が316センチに達しています。また小