トヨタ「GR86」が“泥まみれ”で登場!? 斬新「SUV仕様」に「ストラトス」の声も東京オートサロン2026で公開された、泥をまとったトヨタ「GR86」のカスタムカーが話題です。車高を上げた斬新なスタイルに対し、SNSなどでは往年の名車を想起する声や、カスタムの是非を問う意見など、様々な反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ 「ハチロクSUV!?」登場！ 画像で見る！（13枚）カスタムブランドのKUHLは、トヨタ「GR