＜ファーマーズ・インシュランス・オープン最終日◇1日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞2019年大会覇者の45歳、ジャスティン・ローズ（イングランド）が、トータル23アンダーで2位に7打差をつける圧勝劇。“記録ずくめ”の大会2勝目となった。【衝撃の事実】S・シェフラーら世界のトッププロは、クローズスタンスでアプローチを打っていた！ そのメリット