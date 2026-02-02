パシフィックゴルフマネジメント（PGM）は2日、女子プロゴルファーの伊藤愛華、アマチュアの岩永杏奈、梨花姉妹の3選手と、2月1日付でスポンサーシップ契約を締結したと発表した。3人は今後、PGMロゴ入りのウェアを着用して2026年度の試合に参戦する。【写真】伊藤愛華がキャップを脱ぎました伊藤は現役高校生ながら、2025年の日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテストでトップ合格を果たした。さらに同年12月のQTでも16位に入り