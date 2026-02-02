勤務先の小学校で女性の下着姿を盗撮したとして、教師の男が再逮捕されました。岐阜県大垣市立の小学校教師・岸上涼太容疑者(32)は2024年6月、勤務先の校舎で女性の下着姿をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。警察によりますと、学校関係者の成人女性が着替えている様子を、室内に置いたスマホで動画撮影していたということで、調べに対して容疑を認めています。岸上容疑者は、SNSで16歳未満の少女に性