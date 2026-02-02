日本バスケットボール協会は2日、公式サイトとSNSにて、男子日本代表ヘッドコーチのトム・ホーバス氏との契約を終了したと発表した。「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、JBAとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至りました」と説明している。【写真】「私の旅がここで終わりを迎えた」契約が終了したトム・ホーバス氏協会は「2015年に女子日本代表のコ