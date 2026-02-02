江戸川ボートの4日間開催「第14回ボートレース研究ファン感謝祭」は、2日が2日目。初日12R「江戸川選抜」は6着と見せ場なく終わった宮脇遼太（27＝福岡）だが、2日目1回乗りの7Rは3コースから1Mで積極果敢に捲って出る気合の走りを披露。2コースから差して制した初日前半7Rに続くシリーズ2勝目をゲットした。コンビを組む中堅クラスの実績の64号機に前検日こそ普通の動きだった様子も、レースをこなして「伸びは普通くらいだけ