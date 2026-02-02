ロッテの新外国人ホセ・カスティーヨ投手（前メッツ）とサム・ロング投手（前ロイヤルズ）が1軍都城キャンプ2日目の2日、来日後初のブルペン入り。見守ったサブロー監督は「久しぶりに良い外国人ピッチャー見たなと思うぐらい良かったですね、2人とも」と絶賛した。背番号「11」のユニホーム姿でクーリッシュブルペンに姿を現したカスティーヨは、救援投手らしく数球投げただけで捕手を座らせ、いきなり全開投球。ツーシーム、