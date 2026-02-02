船上に引き揚げられ、ボトルにつめられたレアアース泥＝1日、東京・南鳥島沖（SIP/海洋研究開発機構提供）海洋研究開発機構は2日、地球深部探査船「ちきゅう」が南鳥島（東京都小笠原村）沖の水深約5600メートルの海底から、レアアース（希土類）を含んだ泥を採取することに成功したと発表した。採掘装置を付けた管を船から海底へ下ろし、泥を引き揚げられるかどうかを検証するのが目的だった。内閣府によると、装置は問題なく稼