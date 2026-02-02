福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で死刑が確定し、2008年に執行された久間三千年元死刑囚＝執行時（70）＝の第2次再審請求の即時抗告審で、福岡高裁（溝国禎久裁判長）は2日、再審を開始するかどうかの決定を16日午後2時に出すと弁護団に通知した。弁護団が明らかにした。第2次請求は21年に妻が申し立て、福岡地裁が24年6月に請求を退ける決定をしていた。