脳出血で療養中の俳優・清原翔さんが33才の誕生日を迎えた2月2日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を友人に祝ってもらった際の写真を投稿しました。 【写真を見る】【脳出血で療養中】清原翔さん「昨日みんなが祝ってくれた！」３３歳の誕生日迎え友人との一コマファン祝福「あなたの笑顔はいつまでも無敵」「充実した年に」清原翔さんは「昨日みんなが祝ってくれた！」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像で