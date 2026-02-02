ケネディ・センターの大統領専用席に立つトランプ大統領＝2025年3月/Chip Somodevilla/Getty Images/File（CNN）トランプ米大統領は1日、米首都ワシントンにある文化施設「ジョン・F・ケネディ舞台芸術センター」について、改修のため、7月から約2年間閉館すると明らかにした。ケネディ・センターでは公演が相次いで中止となっていた。トランプ氏は2期目の政権運営で同センターの刷新を重要課題に掲げており、昨年12月には自身が指