記者会見する京セラの作島史朗取締役執行役員専務＝2日午後、京都市下京区京セラは2日、作島史朗取締役執行役員専務（58）が社長に昇格する人事を発表した。4月1日付。谷本秀夫社長（65）は6月に特別顧問に就く。業績改善に向けた構造改革に一定のめどが付き、新体制で経営改革を進める。社長交代は9年ぶり。作島氏は電子部品の研究開発に携わり、電子部品事業本部長を務めた。2025年4月から経営改革プロジェクト担当として、