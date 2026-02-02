八坂神社の節分祭で、1年の健康や幸福を願って豆をまく舞妓ら＝2日午後、京都市東山区京都市東山区の八坂神社で2日、節分祭が始まった。赤や水色の華やかな着物姿の舞妓らが1年の健康や幸福を願って豆をまき、つかもうと手を伸ばす多くの参拝客で境内は熱気に包まれた。3日まで。本殿前では、京都の花街、先斗町や宮川町の舞妓らが優美な舞を奉納した後、福豆の入った小袋を笑顔でまいた。参拝客は舞妓らの写真を撮ったり、袋