能登半島地震後に義援金を受け取った石川県の奥能登４市町の生活保護受給世帯のうち、昨年１１月時点で６１世帯分の生活保護が打ち切りになっていたことが県の調査でわかった。義援金の一部が収入に認定されたため、受給額の根拠となる最低生活費を超えた可能性があるという。県が４市町の福祉事務所に対し、生活保護の打ち切り世帯数と義援金収入があった世帯数を聞き取って調べた。打ち切りになった世帯数は輪島市が３６、穴