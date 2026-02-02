モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権」は2日、安定板が外れた状況で3日目の開催が行われた。“レッドヘアーコンビ”が歓喜の瞬間を迎えた。3日目3Rで垂水悠（23＝徳島）がイン逃げ快勝。うれしいG1初白星となった。「師匠（堀本和也）が1レースで逃げていたんで、自分も負けられなかったです。師匠の前で決められて良かったです」ワインレッドのヘアーが実にまぶしい。公式サイトの写真もそうだが、