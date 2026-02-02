日本バスケットボール協会は2日、男子日本代表ヘッドコーチのトム・ホーバス氏との契約が終了したことを発表しました。協会は「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、JBAとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至りました」と説明しています。ホーバス氏は、2017年から女子代表のヘッドコーチに就任。2021年東京オリンピックでは女子代表を日本バスケットボール史